Кандидатуры, предложенные Евросоюзом для переговоров по украинскому вопросу, неавторитетны ни для США, ни для России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, новые посредники могут как воспрепятствовать установлению мира, так и поспособствовать ему.

Все предыдущие кандидатуры [Евросоюза] могут негативно сказаться на проведении переговоров [по Украине]. Сегодняшние претенденты не слишком отличаются в пользу результативности. Я думаю, они не являются авторитетом ни для США, ни для России, ни для Украины. Нам будет понятно, какие задачи они ставят перед собой — обмануть, затянуть или помешать. Или они хотят [остановить] пуски дронов через Европу, сократить бессмысленное накачивание Киева ресурсами, что только затягивает петлю на шее Украины и приводит к бессмысленным жертвам. Либо стремятся к решению, которого мы добиваемся с 2014 года, — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что европейские политики рассматривают кандидатуры главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте и бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на роль представителей ЕС в возможных переговорах с Россией. По мнению Брюсселя, Европе нужен единый переговорщик для контактов с Москвой.