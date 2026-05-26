Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:36

Депутат объяснил, почему ЕС провалил подготовку к переговорам по Украине

Депутат Чепа назвал неавторитетными кандидатов ЕС для переговоров по Украине

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кандидатуры, предложенные Евросоюзом для переговоров по украинскому вопросу, неавторитетны ни для США, ни для России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, новые посредники могут как воспрепятствовать установлению мира, так и поспособствовать ему.

Все предыдущие кандидатуры [Евросоюза] могут негативно сказаться на проведении переговоров [по Украине]. Сегодняшние претенденты не слишком отличаются в пользу результативности. Я думаю, они не являются авторитетом ни для США, ни для России, ни для Украины. Нам будет понятно, какие задачи они ставят перед собой — обмануть, затянуть или помешать. Или они хотят [остановить] пуски дронов через Европу, сократить бессмысленное накачивание Киева ресурсами, что только затягивает петлю на шее Украины и приводит к бессмысленным жертвам. Либо стремятся к решению, которого мы добиваемся с 2014 года, — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что европейские политики рассматривают кандидатуры главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте и бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на роль представителей ЕС в возможных переговорах с Россией. По мнению Брюсселя, Европе нужен единый переговорщик для контактов с Москвой.

Власть
Евросоюз
Россия
Украина
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел рабочую встречу с президентом РСПП в День предпринимательства
Чешскому дипломату заявлен протест из-за ареста священника
Хирург рассказал о причинах хронической усталости
Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.