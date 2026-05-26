Названо число пострадавших от укуса клещей с начала весны россиян

Названо число пострадавших от укуса клещей с начала весны россиян Роспотребнадзор: клещи покусали 129 тыс. россиян с начала сезона

Число укусов клещей в России растет, однако ситуация остается стабильной, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. По информации ведомства, с начала сезона в больницы обратились 129 тыс. человек, из них 45 тыс. — только за последнюю неделю.

Наибольшее число случаев укусов зафиксировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. На фоне роста статистики уже более 2,5 млн жителей страны сделали прививки от клещевого энцефалита.

В целях профилактики продолжаются акарицидные обработки территорий. На данный момент охвачено 112 тыс. гектаров, — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее энтомолог Роман Хряпин заявил, что в жарких местах при воздействии солнца активность и численность клещей снижается. По его словам, наиболее безопасными местами можно считать посадки, где не смыкаются кроны деревьев, а значит, есть солнечный свет.

До этого стало известно, что нельзя удалять клеща с помощью жирных веществ. Когда он начинает задыхаться от отсутствия кислорода, то выпускает слюну, и риски заражения возрастают. После удаления членистоногого рекомендуется отнести в лабораторию для обследования.