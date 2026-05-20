Биолог объяснил, где меньше риск встретить клеща Биолог Хряпин: активность клещей снижается на солнце

В жарких местах при воздействии солнца активность и численность клещей снижается, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Он отметил, что наиболее безопасными местами можно считать посадки, где не смыкаются кроны деревьев, а значит, есть солнечный свет.

Они встречаются реже в дубравах, лиственных посадках. Сосновый бор с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве — это, наверное, единственный тип леса, где, скорее всего, клещей не будет, — рассказал Хряпин.

Биолог подчеркнул, что клещи, обитающие в лесах, очень чувствительны к потере влаги. По его словам, лугах и в степях могут обитать виды паразитов, устойчивые к солнечному свету.

Ранее сообщалось, что более 84 тыс. российских граждан обратились к медикам из-за укусов клещей. Неделей раньше в ведомстве заявляли о 43 тыс. пострадавших.