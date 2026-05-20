Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара

Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара

В Москве и Московской области завтра, 21 мая, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 21 мая

По словам Евгения Тишковца, жаркая погода в Москве продержится до 22 мая.

«Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Ночью — не ниже +15–18 градусов, а днем — снова от +28 до +31 градуса, а значит, со значением +29,2 падет рекорд дня 2014 года. Из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков, возвещающих о себе грозой. На этом рекордная трехдневная жара завершится», — отметил он.

Тишковец также обратил внимание, что в жаркую погоду необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

«Вода и питье. Пейте по 100–150 мл каждые 20–30 минут (не менее двух-трех литров в день). Только чистая вода, зеленый чай (комнатной температуры). Избегайте сладкой газировки (обезвоживает) и ледяных напитков (вызывают спазм сосудов и ангину). Алкоголь и кофеин под строгим запретом — они усиливают нагрузку на сердце. Одежда и защита от солнца. Носите светлую, свободную одежду из льна, хлопка или специальной дышащей ткани. Обязательно: головной убор с широкими полями или козырьком, солнцезащитные очки. Наносите SPF 50+ на открытые участки кожи (даже за уши и нос). Не выходите на улицу с 11:00 до 16:00 — пик ультрафиолета и теплового излучения. Если нужно выйти — двигайтесь по теневой стороне улицы, старайтесь ходить по газонам, а не по раскаленному асфальту», — напомнил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, в четверг, 21 мая, ночь в российской столице будет по-летнему душной. Благодаря влиянию антициклона небо останется преимущественно малооблачным, а осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов, а в центральных районах ожидается до +19 градусов.

В дневные часы столбики термометров устремятся к отметкам +29–31 градус. Среднесуточная температура продолжит превышать климатическую норму на 8–9 градусов. Днем на фоне переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки ожидаются в основном в Московской области, в то время как в самой столице они будут носить более локальный характер.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 мая

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и грозы.

«21 мая будет переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью местами. Днем местами гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура днем — от +21 до +23 градусов. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, Северная столица в четверг окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет облачность, кратковременные дожди и грозы, а температура окончательно вернется к климатической норме.

Ночь на четверг будет относительно прохладной. Столбики термометров в городе опустятся до отметок +13 градусов. В Ленинградской области ночные температуры также составят +10–12 градусов. Днем воздух прогреется, но уже не до экстремальных значений. Ожидается от +19 до +23 градусов. Характер погоды 21 мая будет нестабильным. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, которые пройдут в течение дня.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Местами, особенно в Ленинградской области, возможны грозы с порывистым ветром. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 мая: что завтра, сильный стресс, проблемы с ЖКТ

Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре

Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные