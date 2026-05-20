20 мая 2026 в 13:37

В Госдуме объяснили, можно ли участвовать в собрании СНТ дистанционно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В собрании СНТ можно принять участие очно, очно-заочно и заочно, в том числе в электронной форме, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Он отметил, что более подробно процедура должна быть описана в уставе товарищества.

В нем должно быть указано, по каким вопросам допускается электронное голосование, каким способом оно проводится — например, через «Госуслуги», сайт товарищества, информационную систему, электронную почту или смс, — как подтверждается участие собственника и как фиксируются результаты, — рассказал Якубовский.

Депутат подчеркнул, что такой формат позволит повысить вовлеченность жителей в процесс голосования. По его словам, дистанционное участие не подойдет для решения всех возможных вопросов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что член СНТ может быть исключен из состава товарищества в случае неуплаты взносов в течение двух месяцев подряд. При этом, по его словам, с садоводов могут взыскать накопившуюся задолженность через суд.

Власть
Госдума
СНТ
голосования
