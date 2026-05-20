Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
20 мая 2026 в 14:20

США испытали межконтинентальную ракету

В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на космической базе США в Калифорнии Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на космической базе США в Калифорнии Фото: Airman 1st Class Jack Rodriguez /Keystone Press Agency/Global Look Press
Командование глобального удара ВВС США провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда с базы Ванденберг в Калифорнии, сообщили в пресс-службе базы. Глава командования генерал Стивен Дэвис заявил, что запуск был направлен на проверку исправности и боеготовности сил МБР.

Этот плановый запуск, получивший обозначение GT 256, был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события. Он представляет собой комплексные оперативные испытания, предназначенные для оценки как самой системы вооружения, так и персонала, обслуживающего ее, в строго контролируемой испытательной среде, — отметили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Он подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели любого существующего западного аналога.

