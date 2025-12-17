Стало известно, что Россия и США делают перед запуском баллистических ракет Каракаев: Россия и США уведомляют друг друга о запусках баллистических ракет

Россия продолжает информировать США о планирующихся запусках баллистических ракет подводных лодок и МБР, сообщил газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты придерживаются аналогичных обязательств в отношении РФ.

Российская Федерация через национальный центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ не менее чем за 24 часа. <…> В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок, — рассказал он в интервью.

До этого Каракаев сообщил: в 2025 году первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс» шахтного базирования. Он подчеркнул, что для этого потребовалась серьезная модернизация инфраструктуры позиционного района.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ракетные войска и артиллерия занимают особое место в ходе ведения боевых действий. Свое обращение он приурочил ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Глава военного ведомства подчеркнул, что именно эти подразделения вносят решающий вклад в разгром противника.