Белоусов назвал главную силу армии на фронте Белоусов: ракетные войска и артиллерия играют особую роль в поражении противника

Ракетные войска и артиллерия занимают особое место в ходе ведения боевых действий, заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Свое обращение он приурочил ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Глава военного ведомства подчеркнул, что именно эти подразделения вносят решающий вклад в разгром противника.

По словам министра, нынешнее поколение военнослужащих успешно продолжает славные традиции героев-предшественников. В условиях специальной военной операции артиллеристы и ракетчики демонстрируют высокое мастерство, мужество и самоотверженность. Их грамотные действия позволяют эффективно выполнять основные боевые задачи.

Личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы, — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Он заявил, что данное продвижение является серьезным шагом для достижения целей спецоперации. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают традиции героев.