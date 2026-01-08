На Украине могут снизить призывной возраст ТАСС: призывной возраст на Украине могут снизить с 25 до 22 лет

На Украине планируют снижение призывного возраста с 25 до 22 лет, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что эта мера направлена на компенсацию потерь и формирование новых ударных подразделений.

Самый логичный и очевидный вариант — снижение призывного возраста до 22 лет, — сказано в сообщении.

Также собеседник агентства сообщил, что для пополнения армии Украина может расформировать бригады теробороны и иностранные батальоны, а также вернуть к службе около 300 тыс. дезертиров.

Ранее на Украине появилась схема «трудового убежища», позволяющая уклонистам и военнослужащим скрываться от ТЦК. По данным источника, владельцы бизнеса, испытывающие нехватку кадров, предоставляют мужчинам жилье и питание за мизерную зарплату.

Кроме того, власти Польши планируют призвать около 300 тыс. граждан на военную службу и сборы в 2026 году. Соответствующее распоряжение утвердил совет министров республики. Решение связано с планами по расширению подготовки резервистов и комплектованию различных видов войск.