На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров На Украине уклонисты и дезертиры скрываются от ТЦК на частных предприятиях

На Украине появилась схема «трудового убежища», позволяющая уклонистам и военнослужащим, самовольно покинувшим часть, скрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на частных предприятиях, пишет издание «Страна.ua». По информации источника, владельцы бизнеса, испытывающие нехватку кадров, предоставляют мужчинам жилье и питание за мизерную зарплату, фактически держа их на положении «рабов».

Как отметило издание, речь идет о предприятиях в сфере развлечений, сельского хозяйства и автосервиса. Уклонисты работают охранниками, сторожами или механиками, практически не покидая территорию работодателя. В качестве оплаты они получают символические суммы, из которых вычитается плата за проживание и еду.

Из зарплаты в 15 тыс. гривен (27,6 тыс. рублей) хозяин высчитывает 5 тыс. (9,2 тыс. рублей) за жилье, и 5 тыс. за питание, — рассказал один из таких работников.

По словам предпринимателей, они часто договариваются с местными ТЦК о неприкосновенности своих сотрудников за взятки или спонсорскую помощь, что позволяет скрывающимся мужчинам даже свободно перемещаться.

Ранее сообщалось, что попытка избежать мобилизации обернулась трагедией как минимум для 29 украинцев, которые умерли при попытке незаконно пересечь границу с Румынией. Мужчины погибали от истощения в горах или тонули в реке Тиса.