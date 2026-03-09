Украинское командование перебросило из Запорожья в Сумскую область подразделения 33-го отдельного штурмового полка, который комплектуется заключенными и пойманными дезертирами и имеет собственные заградотряды, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Анализ публикаций украинских волонтеров подтверждает перемещение этих частей.

Ранее командир подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Як заявил, что российские бойцы остановили колонну украинских военных в Курской области, захватив при этом два вражеских гранатомета. Из трофейного оружия они подожгли две боевые бронемашины Stryker.

Кроме того, военнослужащие 105-го батальона бригады «Помста» ВСУ сообщили о катастрофическом положении на Лиманском направлении после 140 дней на передовой. Украинские бойцы рассказали о десятках неубранных тел сослуживцев и невозможности эвакуировать погибших, из-за чего живые солдаты вынуждены находиться рядом с разлагающимися трупами.