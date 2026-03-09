Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 20:38

В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей

Представитель ЮНИСЕФ: гибель детей в конфликтах стала обычным явлением

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Общество пытается смириться с тем, что гибель детей в конфликтах стала обычным явлением, заявил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер в Instagram (деятельность в РФ запрещена), комментируя в том числе удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. По его словам, это представляет собой фундаментальное и опасное изменение.

Я думаю, что произошло изменение чего-то фундаментального. Выглядит так, будто общество подталкивают к тому, чтобы просто это принять и двигаться дальше. Если ребенка где-то могут убить, и мы не воспринимаем это как общую потерю, полагаю, что мы утратили больше, чем можем осознать, — сказал Элдер.

Элдер добавил, что «тихое принятие» преступлений против детей приводит к тому, что они превращаются в «фоновый шум». По его мнению, подобное безразличие к судьбам детей в зонах конфликтов грозит необратимыми последствиями для всего человечества.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани объявила о мерах по увековечению памяти детей, погибших при ударе по школе на юге страны. Власти республики анонсировали социальные и культурные инициативы, а также программу компенсаций для семей жертв.

ООН
дети
смерти
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.