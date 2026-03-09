В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей

Общество пытается смириться с тем, что гибель детей в конфликтах стала обычным явлением, заявил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер в Instagram (деятельность в РФ запрещена), комментируя в том числе удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. По его словам, это представляет собой фундаментальное и опасное изменение.

Я думаю, что произошло изменение чего-то фундаментального. Выглядит так, будто общество подталкивают к тому, чтобы просто это принять и двигаться дальше. Если ребенка где-то могут убить, и мы не воспринимаем это как общую потерю, полагаю, что мы утратили больше, чем можем осознать, — сказал Элдер.

Элдер добавил, что «тихое принятие» преступлений против детей приводит к тому, что они превращаются в «фоновый шум». По его мнению, подобное безразличие к судьбам детей в зонах конфликтов грозит необратимыми последствиями для всего человечества.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани объявила о мерах по увековечению памяти детей, погибших при ударе по школе на юге страны. Власти республики анонсировали социальные и культурные инициативы, а также программу компенсаций для семей жертв.