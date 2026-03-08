Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 19:24

«Трагические ошибки»: в США открестились от удара по школе в Иране

Постпред США при ООН не подтвердил причастность страны к удару по школе в Иране

Майкл Уолтц Майкл Уолтц Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность Вашингтона к удару по школе в Иране, сообщает ABC News. При это он допустил, что трагические ошибки иногда случаются.

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки, — отметил Уолтц.

Дипломат добавил, что Пентагон проводит расследование инцидента, однако от каких-либо подтверждений причастности США к трагедии воздержался.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Тогда глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава ведомства добавил, что у Тегерана сейчас сейчас есть право на самооборону.

Междут тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство изучает данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана. По его словам, Вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам.

США
ООН
Иран
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле
Военблогер рассказал о зачистке важного села на Донбассе
Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери
Последние секунды HIMARS перед огненным адом под Харьковом попали на видео
В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»
«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше
Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России
Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана
Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть
В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана
У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне
Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске родственниками
Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области
Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких
Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников
Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы
«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана
Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.