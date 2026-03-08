«Трагические ошибки»: в США открестились от удара по школе в Иране

«Трагические ошибки»: в США открестились от удара по школе в Иране Постпред США при ООН не подтвердил причастность страны к удару по школе в Иране

Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность Вашингтона к удару по школе в Иране, сообщает ABC News. При это он допустил, что трагические ошибки иногда случаются.

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки, — отметил Уолтц.

Дипломат добавил, что Пентагон проводит расследование инцидента, однако от каких-либо подтверждений причастности США к трагедии воздержался.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Тогда глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава ведомства добавил, что у Тегерана сейчас сейчас есть право на самооборону.

Междут тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство изучает данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана. По его словам, Вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам.