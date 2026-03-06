Азербайджан обратился в ООН из-за атаки иранских БПЛА на Нахичевань Глава МИД Азербайджана Байрамов направил письмо в ООН из-за атаки иранских БПЛА

Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотников на Нахичевань, передает Report.az. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

По его словам, в документе описан инцидент с ударами беспилотников по Нахичевани. В ООН выразили глубокую обеспокоенность этим инцидентом.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.

До этого депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что в Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи начался хаос. Он назвал безумием удар иранскими БПЛА по Нахичеванской автономной республике.