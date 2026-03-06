Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 22:37

Азербайджан обратился в ООН из-за атаки иранских БПЛА на Нахичевань

Глава МИД Азербайджана Байрамов направил письмо в ООН из-за атаки иранских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотников на Нахичевань, передает Report.az. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

По его словам, в документе описан инцидент с ударами беспилотников по Нахичевани. В ООН выразили глубокую обеспокоенность этим инцидентом.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.

До этого депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что в Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи начался хаос. Он назвал безумием удар иранскими БПЛА по Нахичеванской автономной республике.

Азербайджан
БПЛА
ООН
Джейхун Байрамов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln
Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии с США
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Хаменеи
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу на КСИР
Россияне приняли участие в открытии Паралимпиады
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность РФ с иранским народом
Путин созвонился с президентом Ирана
Азербайджан обратился в ООН из-за атаки иранских БПЛА на Нахичевань
Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на Украину
После обрушения кровли в Тульской области задержан главный инженер
Церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года официально стартовала
Азербайджан эвакуировал из Ирана трех российских дипломатов
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах, перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.