На Бали задержали россиянку за подпольную лабораторию В Индонезии на Бали задержали россиянку за производство наркотиков

На острове Бали индонезийские правоохранители задержали 30-летнюю гражданку России по подозрению в создании подпольной нарколаборатории, сообщили в пресс-службе местной полиции. Совместный рейд на вилле в деревне Саба провели сотрудники антинаркотического агентства, полицейских и таможни.

В ведомстве заявили, что при обыске в комнате задержанной нашли несколько канистр с химическими жидкостями и лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков. Следствие полагает, что вилла использовалась как скрытое производство, расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была пресечена деятельность двух подпольных лабораторий, специализировавшихся на производстве амфетамина, сообщило МВД. Правоохранители задержали четырех граждан, подозреваемых в причастности к изготовлению и сбыту запрещенных веществ.

До этого крупную партию запрещенных веществ обнаружили оперативники в одной из квартир Санкт-Петербурга. Помещение на улице Академика Байкова арендовали и использовали в качестве склада для хранения наркотиков. Общая масса изъятого составила 35 килограммов.