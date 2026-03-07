Байден заявил, что забыл о Путине и Си Цзиньпине Байден похвастался отсутствием воспоминаний о Путине и Си Цзиньпине

Бывший президент США Джо Байден заявил, что забыл о российском лидере Владимире Путине и его китайском коллеге Си Цзиньпине больше, чем другие политики когда-либо узнают, передает пресс-служба Белого дома. С таким заявлением он выступил на похоронах пастора Джесси Джексона в Чикаго.

Байден хотел продолжить рассказ о встречах с российским руководством, но не стал этого делать. Экс-президент оборвал себя на полуслове и перешел к другим темам.

Ранее Байден утверждал, что виделся с президентом Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Также политик заверил, что часто бывал на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не отменил ограничения против России, принятые при его предшественнике, Байдене. Он напомнил, что нынешний глава Белого дома ввел санкции против российских компаний, в частности «Роснефти».

Кроме того, Трамп назвал своего предшественника Байдена худшим главой государства в американской истории. На ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне американский лидер заявил, что Байден даже не понимал, что занимал пост президента.