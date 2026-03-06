Трамп упускает Тайвань: как Китай будет наказывать сепаратистов

Китай пообещал наносить «решительные удары» по силам, выступающим за независимость Тайваня, следует из доклада 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Для этих целей Пекин намерен уже в 2026 году повысить расходы на оборону на 7%. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, что и против кого может предпринять КНР и почему ее действия способны больно ударить по президенту США Дональду Трампу и американской финансовой системе.

Начнет ли Пекин операцию по воссоединению с Тайванем

Высший законодательный орган КНР на своей 4-й сессии рассмотрел вопросы оборонного бюджета и взаимоотношений с Тайванем. Премьер-министр КНР Ли Цян в официальном заявлении подчеркнул: «Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил. Это будет способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед дело национального воссоединения».

Солдаты ВС Китая Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press

Также парламент КНР постановил увеличить расходы на оборонные нужды страны на 7%. Это на 0,2% ниже, чем показатели прошлого года, но западная пресса увидела в таком решении признаки «скорой атаки на Тайвань». Подозрениям способствует и обострение обстановки на Ближнем Востоке: мол, пока Трамп отвлекся на Иран, Пекин может сделать свой ход и начать спецоперацию по воссоединению с островом.

Второй важный момент в этой истории — возможный визит Дональда Трампа в Пекин, который тот анонсировал еще осенью 2025 года. Перед этим Вашингтон настоятельно рекомендовал Китаю отказаться от закупок российской нефти, на что в КНР ответили категорическим отказом. Поэтому цель поездки Трампа, вероятно, надавить на Китай, чтобы заключить очередную «сделку века». Си Цзиньпину в таком случае было бы удобнее говорить с республиканцем либо с позиции силы, либо вообще отменить саммит — этому вполне может способствовать вооруженное столкновение с Тайбэем.

Впрочем, пока все эти версии больше похожи на нагнетание паники на Западе. Во-первых, потому, что в КНР вопрос воссоединения с Тайванем регулярно поднимается аж с 1971 года, когда была принята концепция «одного Китая». Она не предполагает прямых военных действий — Пекин работает мягче. Например, проводит в Тайваньском проливе военные учения, принимает меры в отношении других государств, которые посещают с официальными визитами Тайбэй или признают суверенитет острова. А еще китайские власти постоянно напоминают: все, кто против единства, об этом пожалеют.

Какую позицию в отношении Тайваня занимают крупнейшие государства

Могут ли слова премьер-министра КНР о «противостоянии внешним силам» быть реальным предупреждением, в том числе и странам Запада? Здесь нужно сказать пару слов о том, как устроена мировая дипломатия по тайваньскому вопросу.

Вид на озеро Жиюэтань в Тайване Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Фактически государства в этом плане делятся на три группы. Первая — те, кто однозначно признает остров легитимным правопреемником единого Китая после Гражданской войны 1949 года. Таких сейчас мало — Ватикан, Гаити, Маршалловы Острова и еще ряд подобных, не особенно заметных на карте стран. Вторая группа — однозначное признающие право КНР на Тайвань. Тут список куда больше, в него входит и Россия.

А есть третья группа, к которой относятся США. Эти государства признают концепцию «одного Китая», но считают статус Тайваня «неопределенным». Например, Вашингтон в 1972 году подписал с Пекином Шанхайское коммюнике, в котором говорилось: США «приняли к сведению» позицию Китая, что Тайвань — часть КНР, и не планировали это оспаривать. В то же время Штаты продолжили сохранять неофициальные связи с Тайбэем.

Эта двойственная позиция сохраняется уже 54 года. В следующем году декларации стукнет 55, что намекает конспирологам: Пекин может начать решать «тайваньский вопрос» к юбилею.

Кто может попасть под удар Пекина из-за поддержки Тайваня

В непосредственную конфронтацию с Тайбэем Пекин, скорее всего, не вступит. А вот начать систематическое давление на тех, кто поддерживает Тайвань экономически, военной техникой и иными средствами, КНР сейчас вполне в состоянии.

У Китая на декабрь 2025 года в активе были иностранные казначейские облигации США на сумму $683,5 млрд. В сравнении с триллионными долгами Штатов это не астрономическая сумма, но сам факт требования ее «обнала» может ударить по американской финансовой системе с имиджевой точки зрения. А доллар, стоит напомнить, держится не на золоте или реальном секторе экономики, а на репутации надежной резервной валюты, которая в последние годы становится все менее прочной. Поскольку Трамп, как и Республиканская партия, постепенно теряет популярность, такой шаг Китая может повлиять на политическую систему США в самой близкой перспективе.

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штатами дело не ограничивается: к «внешним сепаратистским силам» Пекин при желании может отнести Британию, Австралию, Японию, Швецию со Швейцарией и Нидерландами на закуску. Все они находятся в той самой «промежуточной позиции».

Если риторика премьер-министра КНР — не очередное «последнее китайское предупреждение», то ближайшее будущее обещает нам немало неожиданных экономических, промышленных и финансовых кульбитов. Но такие шаги КНР одновременно означают еще более плотное и всестороннее сотрудничество Пекина и Москвы. Если Китай пойдет на решительные действия, то ему нужны будут максимально надежные партнеры. Противостояние окажется поистине глобальным.

