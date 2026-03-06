Россиян попытались обмануть по схеме Долиной на Бали РИА Новости: россиян хотели обмануть по схеме Долиной при аренде виллы на Бали

Россияне на индонезийском острове Бали начали сталкиваться с мошенничеством при долгосрочной аренде вилл — когда посредники получают деньги за недвижимость, не имея на это права, передает РИА Новости. В материале указано, что обман очень напоминает так называемую «схему Долиной».

Мы арендовали не виллу в комплексе, а частную виллу — через агента, который представлял владельца. Мы все были уверены, что он имеет полное право сдавать виллу и действует от имени владельца — они представлялись как одна семья, — рассказала она.

При этом жилье собеседники агентства сняли на год вперед, заплатив большую сумму. Однако очень быстро приехал настоящий хозяин дома, повесил на дверь замок и подчеркнул, что дом не сдает и ни о какой аренде даже не знает.

Ранее сообщалось, что пенсионерки нашли новый способ возвращать себе проданные квартиры. Речь идет о статье 177 Гражданского кодекса РФ, которая позволяет признать сделку недействительной, если гражданин не мог понимать значение своих действий или руководить ими. После громкой истории с певицей Ларисой Долиной пожилые женщины стали массово апеллировать к собственной невменяемости.