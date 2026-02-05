Кипрская вилла Пугачевой за €4 млн попала на фото

Журналисты KP.RU сделали фотографии кипрской виллы, где сейчас живет покинувшая Россию певица Алла Пугачева с семьей. По данным авторов, дом находится в закрытом элитном поселке на побережье Лимасола.

Как пишет издание, пока не известно, купила ли Примадонна этот дом или арендует его. Агент по недвижимости рассказал, что стоимость вилл в этом поселке доходит до €4 млн (364,4 млн рублей). Сама вилла — двухэтажная, розового цвета, с террасой и бассейном. Во время визита журналистов на втором этаже горел свет, а окна первого этажа были закрыты ставнями.

По словам риелторов, кроме аренды или покупки, жильцы платят за обслуживание дома еще €700-800 (около 63–72 тыс. рублей) в месяц. Поселок находится в самом центре жизни Лимасола: рядом много ресторанов, яхт-клуб и старый город. Поселок состоит из нескольких десятков вилл и хорошо охраняется. Попасть на его территорию можно только через шлагбаум.

Ранее стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м., это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.