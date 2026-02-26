Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине FT: западные дроны для ВСУ устаревают до прибытия на Украину

Многие беспилотники, которые западные союзники отправляют Киеву, устаревают еще до того, как попадают на Украину, сообщает газета Financial Times. Из-за стремительного развития технологий и постоянных изменений на поле боя значительная часть техники оказывается бесполезной без доработок.

Многие дроны, переданные западными союзниками силам Киева, устаревают до того, как они прибудут [на Украину], — говорится в публикации.

Как отметили командиры и инженеры украинских подразделений, большинство западных беспилотников приходится переделывать перед применением, а часть и вовсе отправляется на запчасти. В FT пояснили, что квадрокоптеры и ударные дроны зависят от постоянных обновлений ПО, каналов связи и цепочек поставок, которые могут меняться за считанные дни. Модель, доминирующая на поле боя сегодня, рискует тактически устареть уже к следующей неделе.

Ранее издание Euractiv сообщило, что украинские военные разочарованы качеством западных беспилотников. Поставленная техника оказалась неэффективной из-за российских средств РЭБ. В качестве примера приводится случай 2024 года, когда ни один из 50 запущенных дронов не пересек линию фронта.