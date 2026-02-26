Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях Тэрон Эджертон появился на красной дорожке в сандалиях на голые ноги

Звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» Тэрон Эджертон появился на красной дорожке фестиваля короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее в белой рубашке, мешковатых черных брюках и коричневых сандалиях Birkenstock на голые ноги, сообщает подкаст The Spill в TikTok. Актер поддержал расслабленный и неформальный стиль в рамках светских мероприятий.

36-летний артист не смутился отсутствия носков и с юмором ответил на вопрос журналистов о состоянии стоп. Он пояснил, что на прошлой неделе сделал маникюр и педикюр, поэтому пальцы на ногах выглядят «не слишком плохо».

