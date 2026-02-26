Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 20:55

Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях

Тэрон Эджертон появился на красной дорожке в сандалиях на голые ноги

Тэрон Эджертон Тэрон Эджертон Фото: Christopher Khoury/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» Тэрон Эджертон появился на красной дорожке фестиваля короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее в белой рубашке, мешковатых черных брюках и коричневых сандалиях Birkenstock на голые ноги, сообщает подкаст The Spill в TikTok. Актер поддержал расслабленный и неформальный стиль в рамках светских мероприятий.

36-летний артист не смутился отсутствия носков и с юмором ответил на вопрос журналистов о состоянии стоп. Он пояснил, что на прошлой неделе сделал маникюр и педикюр, поэтому пальцы на ногах выглядят «не слишком плохо».

Ранее актриса Юлия Пересильд появилась на церемонии «Золотой орел» в эффектном черном платье с глубоким вырезом и яркими красными рукавами. Ее образ дополнило украшение в виде змеи или стебля с бутоном. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль за комедию «Мужу привет».

До этого артист Егор Бероев удивил публику на премьере фильма «Золотой дубль», появившись с полностью бритой головой. Актер исполнил главную роль легендарного тренера Никиты Симоняна и подчеркнул, что картина посвящена спортсменам, игравшим за честь, а не за деньги.

актеры
фестивали
одежда
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение
Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы
Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону
На Украине мобилизовали чемпиона мира
Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине
Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег
Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях
Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу
Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска
ТАСС: Дмитриев покинул переговоры с США в Женеве
В РПЦ обратились к православным перед Пасхой
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.