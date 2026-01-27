Егор Бероев появился на публике в новом образе Егор Бероев появился на публике с абсолютно бритой головой

Актер Егор Бероев удивил публику, появившись на московской премьере фильма «Золотой дубль» с абсолютно бритой головой, передает корреспондент NEWS.ru. Его радикальная смена имиджа стала одним из главных событий вечера и вызвала оживленную реакцию гостей и журналистов.

В новой спортивной драме Бероев исполнил главную роль легендарного футбольного тренера Никиты Симоняна. Общаясь с прессой, актер подчеркнул, что картина рассказывает о поколении спортсменов, выходивших на поле не ради денег, а ради чести и любви к стране.

Ранее Бероев и его супруга Ксения Алферова появились на премьере без обручальных колец. На совместной фотографии звездная пара, которая вместе более 20 лет, также предстала порознь. Официального подтверждения развода не было.

На той же премьере Бероев высказался о том, зачем нужны кинокартины об СВО. Артист призвал дать людям время для осознания своей позиции. По мнению Бероева, в период военного конфликта важно искренне понять, «кто такие наши», и быть на стороне своей страны.