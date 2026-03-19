Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста

Биографическая картина о рэпере Василии Вакуленко, известном под псевдонимом Баста, уже запущена в производство. Что известно о байопике, кто сыграет музыканта, как живет артист?

Что известно о предстоящем фильме о Басте

17 марта творческая команда фильма «Баста. Начало игры», которую возглавляет музыкант Василий Вакуленко, в студии «Газгольдер» объявила, что главную роль исполнит звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. По информации от пресс-службы дистрибьютора «Атмосфера кино», съемки байопика запланированы на ближайшее время.

Копейкина выбрали на роль музыканта из-за его внешнего сходства с рэпером в молодости.

«Мы сделали коллаж: фотографию, где мне 21 год, и фото Славы и поняли, что мы очень похожи. Энергетически и эмоционально он великолепный актер и приятный человек. Мне нравится, как он подходит к вопросу погружения, сканирует. Поворачиваюсь, а Слава за плечом стоит, смотрит. Профессиональный актерский сталкеринг. Пробы, которые я видел — как ребята разыгрывают диалоги, какие-то сцены из жизни — это трогательно. Это ранит по-хорошему. Терапия», — рассказал рэпер.

История картины повествует о пути Василия Вакуленко. В Ростове начала 2000-х зарождался русский хип-хоп: клубы, домашние концерты, уличные стычки. Герой ищет свою индивидуальность, преодолевая трудности, недоверие и конкуренцию. Но именно его искренние тексты и харизматичность впервые покоряют ростовскую хип-хоп сцену. На фоне первой любви, настоящей дружбы и семейных испытаний он принимает судьбоносное решение — посвятить свою жизнь музыке.

Что известно о доходах Басты

Баста входит в топ самых востребованных артистов и получает 5 млн рублей за концерт, говорил в 2023 году основатель коммуникационного агентства Guest Management Идрис Гитинаев. Корпоративы стоят дороже — от 10 до 25 млн рублей.

С 2019 года Вакуленко принадлежит 15% акций ООО «Фрэнк Бай Баста», сети ресторанов. Заведения с ребрышками на гриле функционируют не только в Москве и Петербурге, но и еще в девяти российских городах. В 2024 году чистая прибыль компании составила 370 млн рублей. Рестораны пользуются популярностью.

Вакуленко также принадлежит половина продюсерского центра ООО «Газгольдер-Рекорд», но прибыль его существенно ниже. Осенью прошлого года сообщалось, что в 2024 году она составила 15 млн 859 тыс. рублей.

Какой трек Басты запретил Роскомнадзор

В августе 2025 года трек рэперов Гуфа, Басты и АК-47 «Тем, кто с нами» был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду запрещенных веществ. Песню, которая была доступна для прослушивания с 2010 года, удалили не только с российских, но и с зарубежных платформ.

8 августа 2024 года были внесены изменения в статьи 1 и 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 224. Согласно ФЗ, порядок применения запрета на пропаганду запрещенных препаратов был скорректирован. В частности, это коснулось произведений искусства.

Трек «Тем, кто с нами», выпущенный Гуфом, Бастой и АК-47, содержал упоминание запрещенных веществ. В сольном творчестве первого наркотики фигурируют почти в каждой третьей песне. Гуф никогда не скрывал, что употреблял наркотики и проходил лечение в реабилитационных центрах.

