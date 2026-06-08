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08 июня 2026 в 14:48

Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин попали на одну вечеринку

Продюсер Рудченко: Галкин и Варнава вряд ли думают о возвращении в Россию

Екатерина Варнава Екатерина Варнава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и актриса Екатерина Варнава оказались на одной вечеринке во французском Сен-Тропе, поскольку, вероятно, не думают о возвращении в Россию, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, артисты устраивают совместные выступления за границей ради того, чтобы заработать на жизнь после отъезда.

Думаю, Галкин особо не думает о будущем. Он просто зарабатывает деньги. Он уже определился с позицией и не стесняется, постоянно обозначает ее в своих выступлениях и заявлениях. У него главное правило — «деньги не пахнут». У Варнавы, судя по всему, нет заработка за границей. Для нее [выступление в Сен-Тропе] — хорошая возможность хоть что-то заработать. Наверное, уехавшие артисты, высказавшиеся против России, которые не поддержали нашу страну и пытаются ужиться в Европе или в других странах, даже не задумываются, будут они возвращаться или нет. Полагаю, мало кто думает о своей репутации. Они пытаются заработать на жизнь, — поделился Рудченко.

Ранее Галкин и Варнава выступили на дне рождения мисс Украина — 2019 Маргариты Паша на вилле в Сен-Тропе. Они организовали вечеринку вместе с певицей Светланой Лободой.

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