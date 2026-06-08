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08 июня 2026 в 12:15

Телеведущую Варнаву могут признать иноагентом

Бородин призвал проверить Варнаву на иностранное финансирование

Екатерина Варнава Екатерина Варнава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить актрису и телеведущую Екатерину Варнаву на предмет иностранного финансирования после совместного выступления с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) для гражданки Украины во французском Сен-Тропе. В беседе с NEWS.ru он отметил, что аналогичную процедуру следует провести в отношении певца Валерия Меладзе.

Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования [после выступления в Сен-Тропе]. Если докажут, что оно было — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается. Всех надо проверять, включая Галкина. Понятно, что он иноагент, ему уже ничего не страшно. Он не первый раз ведет такие мероприятия. Он выступал в Каннах для бизнесмена Ники Ломиа и его невесты. К Меладзе тоже 350 вопросов, он в Дубае поддержал киевский режим, — высказался Бородин.

Ранее Галкин выступил на дне рождения «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша на роскошной вилле во французском Сен-Тропе. Он провел мероприятие вместе с Варнавой и певицей Светланой Лободой.

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