Телеведущую Варнаву могут признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить актрису и телеведущую Екатерину Варнаву на предмет иностранного финансирования после совместного выступления с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) для гражданки Украины во французском Сен-Тропе. В беседе с NEWS.ru он отметил, что аналогичную процедуру следует провести в отношении певца Валерия Меладзе.

Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования [после выступления в Сен-Тропе]. Если докажут, что оно было — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается. Всех надо проверять, включая Галкина. Понятно, что он иноагент, ему уже ничего не страшно. Он не первый раз ведет такие мероприятия. Он выступал в Каннах для бизнесмена Ники Ломиа и его невесты. К Меладзе тоже 350 вопросов, он в Дубае поддержал киевский режим, — высказался Бородин.

Ранее Галкин выступил на дне рождения «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша на роскошной вилле во французском Сен-Тропе. Он провел мероприятие вместе с Варнавой и певицей Светланой Лободой.