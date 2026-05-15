Племянник Варнавы согласился с приговором суда Племянник Варнавы не стал обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий не стал обжаловать приговор по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. При этом изначально вину родственник юмористки не признавал, поскольку не осознавал, что переданные ему деньги были получены незаконным путем. Мужчине назначили один год и восемь месяцев принудительных работ.

По итогам судебного разбирательства позицию изменил, пояснив, что, получив и прочитав документы от куратора, в которых содержалась ложная информация, которые он должен был передать потерпевшей, понял, что участвует в противоправных действиях, в связи с чем заявил, что вину признает в полном объеме, — сообщается в материалах.

В феврале 2025 года Георгий Варнава позвонил 87-летней женщине, представился сотрудником полиции и заявил, что с ее счета перевели деньги террористам. Он убедил пенсионерку снять все сбережения — 350 тыс. рублей — и передать их курьеру. В банке заподозрили неладное и вызвали полицию. При передаче муляжа купюр мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в Купчино задержали дроппера, которого подозревают в обмане пенсионерки на 1,4 млн рублей. Фигурант притворялся сотрудником различных организаций — он действовал по указаниям неустановленного куратора.