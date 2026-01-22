Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:07

Племяннику Варнавы вынесли приговор

Суд приговорил племянника Варнавы к принудительным работам за попытку обмана

Екатерина Варнава Екатерина Варнава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Племянника юмористки Екатерины Варнавы Георгия осудили за мошенничество в отношении 87-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба судов Московской области. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам принудительных работ.

Суд признал Варнаву Г. виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на один год восемь месяцев с удержанием заработной платы в размере 15%, — говорится в сообщении.

В феврале 2025 года Варнава позвонил женщине, представился сотрудником полиции и заявил, что с ее счета перевели деньги террористам. Он убедил пенсионерку снять все сбережения — 350 тыс. рублей — и передать их курьеру. В банке заподозрили неладное и вызвали полицию. При передаче муляжа купюр мужчину задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил дроппера к трем годам и шести месяцам лишения свободы за обман нескольких пенсионеров. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. По делу о мошенничестве его также оштрафовали на 60 тыс. рублей.

