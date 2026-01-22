Суд над племянником, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропала Варнава

Екатерина Варнава обрела известность как участница юмористического телевизионного шоу Comedy Woman. Что известно о ее нынешней жизни, какие последние новости выходили об артистке?

За что осудили племянника Варнавы

В начале декабря стало известно, что племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгия будут судить в рамках дела о покушении на мошенничество в составе группы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, молодой человек мог работать у злоумышленников курьером.

«Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Варнавы. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщили в прокуратуре.

21 января сообщалось, что Мытищинский городской суд вынес приговор племяннику актрисы. Георгию назначили наказание в виде принудительных работ, передает РИА Новости.

Уточняется, что родственник знаменитости добровольно возместил материальный ущерб потерпевшей. Обвинение настаивало на двух годах условно. Георгию предстоит отработать один год восемь месяцев с удержанием 15% в доход государства.

По данным следствия, в феврале 2025 года парень должен был получить 350 тыс. рублей от 87-летней жительницы Мытищ, ставшей жертвой телефонных мошенников. Однако преступление было предотвращено благодаря бдительности сотрудников банка, а горе-курьера задержали при попытке забрать поддельные деньги.

Как сложилась личная жизнь Варнавы

Варнава в одном из интервью откровенно призналась, что не собирается становиться мамой. Известно, что у нее две крестницы, причем одной из них едва исполнился год. Она с удовольствием дарит им подарки и внимание, но не думает о своих собственных детях.

«Я не хочу иметь детей. Сама для себя приняла такое решение», — сказала Варнава.

Актриса поделилась, что ранее размышляла о возможности стать матерью. Но сейчас переосмыслила свои приоритеты. Вместо этого она сосредоточена на построении успешной карьеры и расширении своего бизнеса.

«Так складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать иначе. И я поняла, что много могу сделать, но дети — это большая ответственность. Я вот клуша в этом плане и думаю, что тогда моя профессиональная деятельность закончится. Хотя я чувствую, что еще лет 15 могу делать что-то важное для людей. Но это не самопожертвование и не эгоизм», — заверила Варнава.

Юмористка призналась, что большую часть времени проживает на Кипре, где и осуществляет свою деятельность. Она стремится работать самостоятельно, не полагаясь на других.

Звезда не состоит в официальном браке. Тем не менее в июле 2025 года она поделилась с журналистами, что ее сердце не свободно. Подробности своих отношений актриса предпочитает не раскрывать, сохраняя имя своего избранника в тайне.

В прошлом Варнаву связывали отношения с коллегой по проекту Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым, хореографом Константином Мякиньковым. Также она была замужем за Александром Молочниковым.

Что Варнава говорила про спецоперацию

Екатерина Варнава после начала спецоперации улетела в Армению, где выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване».

Кроме того, в соцсетях телеведущая заявляла, что на все праздники мира хочет одного: чтобы СВО закончилась.

«На гребанный день рождения, на Новый год, на Рождество, на все праздники мира одно желание: Господи, пожалуйста, пусть это закончится», — писала она.

