Иран применил кассетные ракеты и ударил по Израилю Иран использовал ракеты с кассетной боевой частью при ударах по Израилю

Иранские ракеты с кассетными боеголовками нанесли удар по Тель-Авиву, передает государственное телевидение Исламской Республики. В районе аэропорта Бен-Гурион начался сильный пожар.

Официальной информации о погибших и пострадавших от властей Израиля пока не поступало. Подробности ударов и масштаб разрушений уточняются. Израильская сторона произошедшее не комментировала.

Ранее сообщалось, что иранский дрон или реактивный снаряд ударил по башне в Дубае. Журналисты отметили, что в нижней части здания произошел взрыв.

До этого стало известно, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Кроме того, Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран.