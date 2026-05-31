Стало известно, есть ли россияне среди погибших в ДТП в Турции РИА Новости: среди погибших в ДТП в Турции нет россиян

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом на юго-западе Турции россиян нет, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета города Денизли. По его словам, местные власти продолжают расследовать инцидент.

Предварительно все жертвы ДТП являются гражданами Турции. Но расследование инцидента продолжается, — сказал представитель муниципалитета.

Ранее восемь человек, в том числе ребенок, погибли, 33 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Пассажиры направлялись из Измира в Анталью. На трассе Денизли — Айдын автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся.

До этого стало известно, что семь граждан России пострадали в турецкой Анталье в результате столкновения двух туристических микроавтобусов. Их доставили в больницу. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Еще не менее 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на западе Турции. Пассажиры направлялись из Анкары в Чанаккале. Автобус по неизвестной причине вылетел с трассы и перевернулся, всех раненых доставили в больницы.