«Реальная величина»: Аксаков высказался о перспективах ключевой ставки Аксаков: ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 10%

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 10%, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). При текущей динамике замедления роста цен, по его оценке, ставка должна находиться на уровне 11–12%.

Я полагаю, что 10% — все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5–2 п. п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует, — сказал он.

Ранее стало известно, что российский рубль достиг самого высокого уровня за три года. Это произошло на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста мировых цен на энергоносители, что также подкреплено высокой ключевой ставкой ЦБ.

Кроме того, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф рассказал, что в июне курс доллара достигнет отметки 71–75 рублей. Он отметил что курсовая политика будет направлена на стабильное выравнивание.