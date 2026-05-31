ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 09:52

«Реальная величина»: Аксаков высказался о перспективах ключевой ставки

Аксаков: ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 10%

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 10%, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). При текущей динамике замедления роста цен, по его оценке, ставка должна находиться на уровне 11–12%.

Я полагаю, что 10% — все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5–2 п. п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует, — сказал он.

Ранее стало известно, что российский рубль достиг самого высокого уровня за три года. Это произошло на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста мировых цен на энергоносители, что также подкреплено высокой ключевой ставкой ЦБ.

Кроме того, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф рассказал, что в июне курс доллара достигнет отметки 71–75 рублей. Он отметил что курсовая политика будет направлена на стабильное выравнивание.

Экономика
Россия
Анатолий Аксаков
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.