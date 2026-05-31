Наступление ВС РФ на Харьков 31 мая: последние новости, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 31 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 31 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Тимофеевки, Веселого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука. В районах Гранова и Ветеринарного без существенных изменений. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целями противника. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на восьми участках до 700 метров.

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям 72-й ОМБр в районе Терновой и 127-й ОТМБр около Избицкого. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Наши военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по опорному пункту 3-й ОТМБр около Николаевки», — добавил «Северный ветер».

Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения ГВ «Север» продолжают наступление вдоль реки Волчьей северо-восточнее Волчанска.

«На правом берегу под ВС РФ зачистили лесную зону на высотах севернее Охримовки, выбили противника из Рыбалкино на границе и ведут бои за леса на высотах севернее Малой Волчьей. В Охримовке — ожесточенные встречные бои. Противник контратакует. Из Караичного противник выбит, встречные бои сместились в посадки и балку южнее, в направлении Белого Колодезя. Выше по течению р. Волчьей наши подразделения взяли под контроль Бударки, продвигаясь вдоль левого берега от границы в направлении Волчанска. Южнее Волчанска — бои за Лосевку, которую наши войска атакуют из Шестеровки и со стороны Верхней Писаревки», — добавил он.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске российские бойцы увеличили зону контроля в северо-западной части города.

«Дневник десантника» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ имеют значительные успехи.

«Освобождены еще два населенных пункта Караичное и Бударки, что расширило зону безопасности, как вглубь области, так и вдоль государственной границы. На Волчанском участке фронта, имея большие потери, ВСУ вынужденно формирует боевые группы из инструкторов, которых на ЛБС перебрасывают сразу из учебных центров. Реактивные системы и артиллерия ВС РФ наносят массированные удары по местам размещения противника. Между населенными пунктами Волоховка и Чайковское выравнивается линия фронта. Продолжаются бои в населенном пункте Охримовка, где бойцов ВС РФ поддерживают операторы дронов», — подчеркнул автор канала.

По его словам, во время разведки в населенном пункте Охримовка обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре.

«Также во время воздушной разведки населенного пункта Белый Колодезь была обнаружена вражеская бронемашина канадская ББМ „Рошел Сенатор“ и уничтожена нашими FPV-дронами. В окрестностях населенного пункта Ветеринарное и в районе населенного пункта Гранов наши штурмовик продолжают зачищать лесопосадки. На Липцевском участке работает наша артиллерия и операторы БПЛА по обнаруженным позициям врага», — добавил «Дневник десантника».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь и Старица Харьковской области.

