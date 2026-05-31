Глава Военного комитета НАТО раскрыл, что происходит внутри Альянса Адмирал Драгоне: в НАТО происходит не раскол, а полезный сдвиг

Североатлантический альянс переживает сейчас не распад, а качественный сдвиг в сторону увеличения ответственности и уравновешивания военных расходов, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла». Эта перемена, по его словам, выражается в двух вещах: более серьезном отношении к новым вызовам и более честной раскладке оборонной нагрузки, передает РИА Новости.

То, что мы наблюдаем внутри Альянса, — это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг, — высказался он.

Ранее стало известно, что США намерены ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе. В ближайшие недели Пентагон представит в штаб-квартире НАТО конкретные предложения о том, какие силы и возможности будут сокращены.

Кроме того, военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.