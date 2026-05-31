ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:29

Глава Военного комитета НАТО раскрыл, что происходит внутри Альянса

Адмирал Драгоне: в НАТО происходит не раскол, а полезный сдвиг

Джузеппе Каво Драгоне Джузеппе Каво Драгоне Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Североатлантический альянс переживает сейчас не распад, а качественный сдвиг в сторону увеличения ответственности и уравновешивания военных расходов, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла». Эта перемена, по его словам, выражается в двух вещах: более серьезном отношении к новым вызовам и более честной раскладке оборонной нагрузки, передает РИА Новости.

То, что мы наблюдаем внутри Альянса, — это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг, — высказался он.

Ранее стало известно, что США намерены ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе. В ближайшие недели Пентагон представит в штаб-квартире НАТО конкретные предложения о том, какие силы и возможности будут сокращены.

Кроме того, военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

Мир
НАТО
Запад
адмиралы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.