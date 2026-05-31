Стало известно, какое исключение Трамп сделал для Путина

Фотография с президентом России Владимиром Путиным оказалась единственным групповым снимком среди фотографий президента США Дональда Трампа, размещенных в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости. Это стало известно из сюжета телеканала Fox News, в котором Трамп проводит экскурсию по президентской резиденции для своей невестки Лары Трамп.

Фотография была сделана во время переговоров президентов России и США на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где стороны обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. По итогам переговоров оба лидера положительно оценили их результаты.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети сгенерированное ИИ изображение, на котором президент России Владимир Путин выгуливает президента США Дональда Трампа на поводке. Публикацию он сопроводил цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти для расширения предложения и увеличения глобального охвата поставок.