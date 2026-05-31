ВСУ нанесли удары по зданию администрации города-спутника ЗАЭС

ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, а также АЗС и жилые дома, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, украинские военные нанесли удары по автомобилям и въезду в город.

В Энергодаре ночью и утром фиксируются атаки со стороны ВСУ. Несколько прилетов пришлось по зданию администрации города, по жилым домам и автомобилям, — сказала Яшина.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС заявила, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ нанесли удар по территории детского сада, который готовят к открытию после капитального ремонта. Он рассказал, что в результате атаки были повреждены площадка и новый игровой комплекс. При этом воспитанников в момент обстрела на месте не было, уточнил градоначальник.