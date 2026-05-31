ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:30

ВСУ нанесли новый удар по трассе «Новороссия»

ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия», сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, состояние водителя уточняется.

На пути в Крым в Николаевке ВСУ беспилотником атаковали грузовой автомобиль. Состояние водителя уточняется, — сказал Василенко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что перевозка детей в места летнего отдыха по трассе «Новороссия» осуществляется под присмотром специальных служб в связи с текущей оперативной обстановкой. Он подчеркнул, что все организованные поездки проводятся по заранее согласованным маршрутам с соблюдением мер безопасности.

До этого стало известно, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия». Балицкий рассказал, что БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.

29 мая сообщалось о гибели водителя КамАЗа после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы «Новороссия».

Регионы
Россия
Херсонская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.