ВСУ нанесли новый удар по трассе «Новороссия» ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия»

ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия», сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, состояние водителя уточняется.

На пути в Крым в Николаевке ВСУ беспилотником атаковали грузовой автомобиль. Состояние водителя уточняется, — сказал Василенко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что перевозка детей в места летнего отдыха по трассе «Новороссия» осуществляется под присмотром специальных служб в связи с текущей оперативной обстановкой. Он подчеркнул, что все организованные поездки проводятся по заранее согласованным маршрутам с соблюдением мер безопасности.

До этого стало известно, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия». Балицкий рассказал, что БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.

29 мая сообщалось о гибели водителя КамАЗа после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы «Новороссия».