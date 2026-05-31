31 мая 2026 в 11:31

На ЗАЭС пообещали показать последствия удара ВСУ

Экспертам МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по ЗАЭС

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Руководство Запорожской АЭС продемонстрирует экспертам Международного агентства по атомной энергии место удара ВСУ по машинному залу энергоблока № 6, как только позволит оперативная обстановка, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые передает ТАСС, оно находится в нескольких метрах от реактора.

Что касается вчерашнего удара, экспертам МАГАТЭ мы покажем место прилета, как только позволит обстановка и это станет безопасным для самих сотрудников агентства, — сказала Яшина.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС необходимо отодвинуть подразделения ВСУ на 500 километров. Парламентарий убежден, что ждать реакции от МАГАТЭ не стоит, поскольку это ведомство отстаивает западные интересы.

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам в Пекине, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС несут прямую угрозу ядерной безопасности. Российская сторона планирует вынести эту проблему на обсуждение международных структур, в том числе МАГАТЭ, добавил он.

