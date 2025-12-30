В Росатоме завершили один из этапов возведения уникального реактора

Росатом завершил один из ключевых этапов возведения инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области, сообщили в Telegram-канале госкорпорации. Известно, что в ходе работ была смонтирована последняя периферийная оболочка объекта.

В ЗАТО Северск Томской области на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) установлена последняя, четвертая, металлическая оболочка периферийной полости корпуса реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, — сообщили в компании.

Работы по сборку корпуса инновационного блока завершены на 70%. В 2026 году в ходе работ планируется сформировать контур циркуляции свинцового теплоносителя, а также закончить бетонирование корпуса и установить все внутрикорпусные устройства.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок строящейся атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. По его словам, точные сроки будут зависеть от действий местных властей и регулятора.