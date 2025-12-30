Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:18

В Росатоме завершили один из этапов возведения уникального реактора

В Северске смонтировали последнюю оболочку уникального ядерного реактора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росатом завершил один из ключевых этапов возведения инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области, сообщили в Telegram-канале госкорпорации. Известно, что в ходе работ была смонтирована последняя периферийная оболочка объекта.

В ЗАТО Северск Томской области на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) установлена последняя, четвертая, металлическая оболочка периферийной полости корпуса реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, — сообщили в компании.

Работы по сборку корпуса инновационного блока завершены на 70%. В 2026 году в ходе работ планируется сформировать контур циркуляции свинцового теплоносителя, а также закончить бетонирование корпуса и установить все внутрикорпусные устройства.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок строящейся атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. По его словам, точные сроки будут зависеть от действий местных властей и регулятора.

Росатом
энергоблок
строительство
Томская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.