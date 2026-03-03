Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в ОАЭ В ОАЭ загорелась нефтебаза в Фуджейре

На нефтебазе в эмирате Фуджейра в ОАЭ произошел пожар, передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. По их словам, неподалеку от места инцидента перекрыли дороги из-за угрозы взрыва.

На опубликованных кадрах, снятых из проезжающего мимо авто, можно увидеть огонь и большой столб дыма. Отмечается, что прежде иранский беспилотник атаковал электростанцию, при этом обошлось без жертв.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы противовоздушной обороны королевства отразили массированную атаку беспилотников в центре страны. Ведомство отчиталось об уничтожении восьми дронов в небе над столицей Эр-Риядом и городом Эль-Харджем.

До этого Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии. Отмечалось, что целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона.

Прежде Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов был осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4».