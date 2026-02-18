Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 10:14

В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожарные ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края, которое возникло в результате атаки ВСУ в ночь на 17 февраля, сообщили в оперативном штабе региона. Возгорание охватило площадь 1 250 квадратных метров.

Пожар в поселке Волна Темрюкского района потушен <…> С огнем на площади 1 250 кв. метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что атакам дронов подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на заводе, расположенном в южной части Волгограда. Пожар стал результатом атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

пожары
Нефтебазы
атаки ВСУ
пожарные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
В Ватикане отказались участвовать в проекте США по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.