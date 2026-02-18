В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ

Пожарные ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края, которое возникло в результате атаки ВСУ в ночь на 17 февраля, сообщили в оперативном штабе региона. Возгорание охватило площадь 1 250 квадратных метров.

Пожар в поселке Волна Темрюкского района потушен <…> С огнем на площади 1 250 кв. метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что атакам дронов подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на заводе, расположенном в южной части Волгограда. Пожар стал результатом атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.