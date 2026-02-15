В поселке Волна тушат два очага возгорания в районе нефтяного терминала

Площадь двух пожаров в Темрюкском районе после атаки ВСУ составила 2200 квадратных метров, сообщили в региональном оперштабе. В поселке Волна под удар попали терминалы, складские помещения и резервуар с нефтепродуктами.

По состоянию на 10:00 15 февраля — это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров, — уточнили в штабе.

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Спецслужбы и пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на территории промышленного объекта. Согласно официальным сводкам, общая площадь термического поражения оказалась значительной. Специалистам также предстоит оценить ущерб инфраструктуре терминалов в поселке Волна.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.