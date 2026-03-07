Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению Порядка 340 домов признали непригодными для жизни в Курской области

В Курской области с помощью аэрофотосъемки обследовали 430 домов, 340 были признаны не подлежащими восстановлению, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Это позволило выделить жилищные сертификаты 170 гражданам.

Благодаря аэрофотосъемке уже обследовано 438 домов в 34 населенных пунктах, 340 из них признаны не подлежащими восстановлению. Это позволило выдать гражданам 170 жилищных сертификатов без ожидания разрешения военных на въезд. Оформление документов продолжается, — уточнили местные власти.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область 35 раз. По его словам, еще пять раз по территории ударили беспилотники.

До этого украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. По словам Хинштейна, были выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут прибегнуть к провокационным действиям на границе Курской области. По его словам, украинские военные способны организовать контрнаступление, однако оно не будет столь масштабным.