Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:54

Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению

Порядка 340 домов признали непригодными для жизни в Курской области

Подписывайтесь на нас в MAX

В Курской области с помощью аэрофотосъемки обследовали 430 домов, 340 были признаны не подлежащими восстановлению, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Это позволило выделить жилищные сертификаты 170 гражданам.

Благодаря аэрофотосъемке уже обследовано 438 домов в 34 населенных пунктах, 340 из них признаны не подлежащими восстановлению. Это позволило выдать гражданам 170 жилищных сертификатов без ожидания разрешения военных на въезд. Оформление документов продолжается, — уточнили местные власти.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область 35 раз. По его словам, еще пять раз по территории ударили беспилотники.

До этого украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. По словам Хинштейна, были выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут прибегнуть к провокационным действиям на границе Курской области. По его словам, украинские военные способны организовать контрнаступление, однако оно не будет столь масштабным.

Курская область
разрушения
дома
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.