«Шантажировать и клянчить»: Захарова перечислила навыки Киева в переговорах Захарова: Киев не хочет договариваться, а только шантажировать и клянчить

Правительство Украины не хочет ни с кем договариваться, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя остановку нефтепровода «Дружба». По словам дипломата, которые приводят «Известия», Киев умеет лишь шантажировать, совершать теракты и клянчить. При этом Венгрия продолжает отстаивать свои нацинтересы — то, что считает экзистенциально важным, объяснила Захарова.

Договоренность предполагает компромиссы и, самое главное, учет интересов друг друга. Киевский режим умеет шантажировать, совершать теракты, требовать, клянчить, вот это из его набора, ну и, конечно, бесконечно брать у других и никому ничего не отдавать, — отметила она.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они. По его словам, до этого времени средства будут у Будапешта.

До этого Орбан заявил, что остановка «Дружбы» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.