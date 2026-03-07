Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 18:16

«Еще один на подходе»: Трамп ждет завершения конфликта на Украине

Трамп: урегулирование кризиса на Украине уже на подходе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Урегулирование конфликта на Украине на подходе, заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки» в городе Дорал (Флорида). По его словам, которые приводит РИА Новости, тогда он якобы закончит девятый конфликт.

Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще один конфликт на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет. Мы много раз бывали близки к урегулированию, — объяснил он.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли не нее «клюнут».

Ранее Трамп заявил, что начавшийся с Соединенными Штатами конфликт для Ирана — это первый раз за тысячи лет, когда Тегеран проиграл соседним ближневосточным странам. По его словам, Иран больше не «тиран Ближнего Востока», так как ему сейчас «задают адскую трепку».

Дональд Трамп
Украина
США
переговоры
