«Еще один на подходе»: Трамп ждет завершения конфликта на Украине Трамп: урегулирование кризиса на Украине уже на подходе

Урегулирование конфликта на Украине на подходе, заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки» в городе Дорал (Флорида). По его словам, которые приводит РИА Новости, тогда он якобы закончит девятый конфликт.

Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще один конфликт на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет. Мы много раз бывали близки к урегулированию, — объяснил он.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли не нее «клюнут».

Ранее Трамп заявил, что начавшийся с Соединенными Штатами конфликт для Ирана — это первый раз за тысячи лет, когда Тегеран проиграл соседним ближневосточным странам. По его словам, Иран больше не «тиран Ближнего Востока», так как ему сейчас «задают адскую трепку».