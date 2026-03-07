В посольстве Германии в России сделали заявление о ядерном оружии Посольство в России: Германия не стремится к созданию своего ядерного потенциала

Германия ведет стратегические консультации с Францией по ядерному сдерживанию, но при этом не стремится к созданию собственного ядерного потенциала, заявили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве. В диппредставительстве также подчеркнули, что Берлин неизменно придерживается своих правовых обязательств.

По вопросу укрепления европейской составляющей НАТО правительство Германии осуществляет стратегические консультации с Францией. <...> При этом Германия неизменно придерживается своих правовых обязательств и, как и прежде, не стремится к созданию собственного ядерного потенциала, — отметили в посольстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша и Германия объявили о намерении развивать свои ядерные программы. Дипломат напомнила: теперь важно, чтобы такие инициативы устраивали соседей, которым не должно казаться, что «потенциальные новички» угрожают их безопасности.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Европейский лидер указал на необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента.