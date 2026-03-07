Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 18:53

В посольстве Германии в России сделали заявление о ядерном оружии

Посольство в России: Германия не стремится к созданию своего ядерного потенциала

Здание посольства Германии Здание посольства Германии Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия ведет стратегические консультации с Францией по ядерному сдерживанию, но при этом не стремится к созданию собственного ядерного потенциала, заявили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве. В диппредставительстве также подчеркнули, что Берлин неизменно придерживается своих правовых обязательств.

По вопросу укрепления европейской составляющей НАТО правительство Германии осуществляет стратегические консультации с Францией. <...> При этом Германия неизменно придерживается своих правовых обязательств и, как и прежде, не стремится к созданию собственного ядерного потенциала, — отметили в посольстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша и Германия объявили о намерении развивать свои ядерные программы. Дипломат напомнила: теперь важно, чтобы такие инициативы устраивали соседей, которым не должно казаться, что «потенциальные новички» угрожают их безопасности.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Европейский лидер указал на необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента.

Германия
Франция
ядерные вооружения
посольства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку
Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова
Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома
В Иране определились со сроками выбора лидера страны
Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки
В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку
Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК
«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран
Россиянам раскрыли топ-3 ошибки при участии в ПДС
В Сети распространилось приглашение на «прощальный вечер» Симоньян
Американскую авиабазу Харир в Ираке разнесли в пух и прах
США выдали Венесуэле официальную индульгенцию
В Кувейте сбили десятки иранских беспилотников
«Сложности»: Гуменник о переживаниях на Гран-при России
Трамп назвал главный источник насилия наркокартелей
Эпидемия опасного заболевания накрыла Сибирь
В посольстве Германии в России сделали заявление о ядерном оружии
Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа
В Швеции закатили очередную истерику перед российским послом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.