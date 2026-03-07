Европейская страна обратилась к Москве с просьбой одобрить нового посла Германия начала процедуру согласования с РФ кандидатуры нового посла в Москве

Германия сейчас проходит процедуру получения согласия России на назначение нового посла в Москве, сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в российской столице. В диппредставительстве заявили, что более точная информация о новом назначении появится только после одобрения принимающего государства.

Принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Эта протокольная процедура осуществляется в настоящий момент. Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением, — сказали агентству.

Ранее сообщалось, что посол Германии в России Александер Ламбсдорф будет переведен на дипломатическую службу в Израиль. В феврале появилась информация, что его преемником на посту главы немецкой дипмиссии в Москве станет Клеменс фон Гетце. Он занимал пост посла Германии в Мексике. До этого правительство ФРГ одобрило назначение новых послов в нескольких странах. Агентство Reuters подтвердило, что в списке оказалась Россия.