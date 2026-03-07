Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше

В МИД РФ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский готов станцевать в юбке ради внимания американского лидера Дональда Трампа, экс-глава США Джо Байден уверяет, что забыл о президенте России Владимире Путине и его китайском коллеге Си Цзиньпине, звезда российских ситкомов Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь трагически погибли в ДТП в Мордовии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Звезда «Склифосовского» и ее дочь погибли в лобовом ДТП

Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП в Мордовии. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова. Трагедия, предположительно, произошла вечером 4 марта около 22:23.

«В автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая Котя. Погибла и дочь Катюши. Невозможно поверить. Катюша — яркая, харизматичная, талантливая актриса, веселая всегда — хохотушка, друг. Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех и так любила жизнь», — написала она.

По данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, следовавшей в направлении Пензы. 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с актрисой и ее несовершеннолетней дочерью пройдет 9 марта в Балаково. Погибших похоронят на местном кладбище в тот же день.

Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова. Актриса играла в Балаковском драматическом театре, а также снималась в сериалах.

За плечами погибшей знаменитости более десяти киноработ. Широкому зрителю она известна по ситкомам «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», исторической драме «Годунов», а также сериалам «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».

Зеленский готов станцевать в юбке ради Трампа

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник пришел к выводу, что президент Украины готов на любые действия ради внимания Трампа. По словам дипломата, украинский политик даже согласился бы танцевать перед главой Белого дома в юбке или повторить номер с роялем — вышедшую в 2016 году комическую сценку «Квартала 95», в которой Зеленский играл на рояле половым органом.

«На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел Дональд Трамп», — заявил Мирошник.

Трамп между тем, как сообщили западные СМИ, обрушился на Зеленского с критикой и похвалил российского лидера Владимира Путина. Накануне хозяин Белого дома назвал украинского президента препятствием для урегулирования конфликта.

Ирландский журналист Чей Боуз в свою очередь высмеял предложение Зеленского помочь Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, отправив украинских специалистов по борьбе с БПЛА на защиту американских военных баз. Он сравнил политика с должником, который много лет назад занял деньги, а теперь заискивает и хочет «угостить пивом», чтобы откупиться.

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече», — написал Боуз.

Как объяснил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, Киев вынужден пойти на это из-за неудач в зоне специальной военной операции ВС России. По его словам, так украинский президент намерен отвлечь общественность от скопившихся проблем в стране.

«Им нужно информационно забить свою повестку какими-то победами и внешнеполитическими решениями. То есть невозможно постоянно людям показывать бесконечные кладбища и ловли ТЦК (аналог военкоматов. — NEWS.ru). <...> Естественно, что Зеленский пойдет на такие решения в угоду Западу», — отметил он.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров также предположил, что президент Украины активизировал риторику в отношении ближневосточного конфликта, пытаясь сохранить поставки ракет для своей армии. По его словам, за четыре дня боевых действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана в регионе было израсходовано боеприпасов больше, чем за четыре года на Украине.

«Украина на фоне иранского конфликта выпала из информационного поля. Все громкие заявления Зеленского, желание помочь или стать щитом Ближнего Востока — это попытка вмонтироваться в повестку. Он понимает последствия и риски при затягивании конфликта», — констатировал Килинкаров.

Байден забыл Путина: экс-президент США снова удивил публику

Бывший американский президент Джо Байден заявил, что забыл о Путине и лидере КНР Си Цзиньпине больше, чем другие политики когда-либо узнают. С таким заявлением Байден выступил на похоронах пастора Джесси Джексона в Чикаго.

Джо Байден Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политик хотел продолжить рассказ о встречах с российским руководством, однако не стал этого делать. Экс-президент оборвал себя на полуслове и внезапно перешел к другим темам.

При этом до этого Байден утверждал, что виделся с Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Также политик заверил, что довольно часто бывал на Украине.

«Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — сказал бывший глава Белого дома.

Нынешний лидер США Трамп не скрывает своего негативного отношения к предшественнику. Недавно он назвал Байдена худшим главой государства в американской истории и предположил, что тот даже мог не понимать, что занимал пост президента.

«[Байден] худший президент. Он и понятия не имел, что был президентом. Так что он и не воспринимает это лично. Я не хочу, чтобы он воспринимал это лично», — сказал президент.

Известно, что после окончания срока Байден ведет уединенный образ жизни, пишет мемуары и борется с раком. Как отметили СМИ, его поведение соответствует традициям бывших президентов, в отличие от Трампа, который активно критикует бывшую администрацию.

