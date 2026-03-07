Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:53

«Вопиющее преступление»: США лишили пресной воды часть населения Ирана

Аракчи: удар США по опреснительной установке оставил без воды 30 деревень

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС США атаковали завод по опреснению воды на острове Кешм, написал в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По предварительной информации, жители 30 деревень остались без пресной воды.

США совершили вопиющее и отчаянное преступление, атаковав опреснительный завод на острове Кешм. Водоснабжение в 30 деревнях было нарушено. Атака на иранскую инфраструктуру — опасный шаг с серьезными последствиями, — сообщил министр.

Ранее директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров предупредил, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, то регион ожидает радиационное загрязнение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.

До этого стало известно, что популярный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от мазута. Нефтепродукты прибило к берегу после атаки на танкер в Ормузском проливе. Регион считается местом притяжения серферов и дайверов со всего мира.

