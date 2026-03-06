Скважина после зимы: как запустить без проблем и не угробить насос

Весна — время открывать дачу, и первый вопрос у большинства садоводов и дачников один: как запустить скважину после простоя так, чтобы не сжечь насос и не остаться без воды? За зиму в скважине оседают песок, глина и ил, давление в системе сброшено, оборудование «задубело» — действовать нужно по порядку, без спешки.
Шаг за шагом: запускаем правильно
Осмотрите устье и кессон: нет ли талой воды, мусора, следов промерзания или повреждений обсадной колонны.
Проверьте электрику: реле давления, автоматику, кабель насоса — все должно быть сухим и целым.
Верните насос на место, если он хранился зимой отдельно, и убедитесь, что обратный клапан исправен.
Откройте один кран (лучше уличный или в техпомещении) — вода должна идти в «контрольную точку», а не сразу в дом.
Включайте насос плавно, на малой нагрузке: резкий старт грозит гидроударом и повреждением оборудования.
Прокачивайте скважину до прозрачной воды: первые порции сливайте мимо системы, пока не уйдут муть, ил и песок.
После прокачки настройте гидроаккумулятор и реле давления, проверьте все соединения на протечки.
Если вода идет плохо или течет долго мутная:
взмутите осадок вибрационным насосом на тросе: опустите до дна, поднимите на 1 м и включите на прокачку;
если мутность не уходит за несколько часов — вызывайте специалистов: самостоятельная промывка под высоким давлением может порвать фильтровую сетку.
Знать, как запустить скважину после простоя, значит сберечь насос и сразу получить чистую воду. Не торопитесь, действуйте по шагам, и дачный сезон начнется без лишних трат и нервов.
