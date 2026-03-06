Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 08:56

Скважина после зимы: как запустить без проблем и не угробить насос

Как запустить скважину после простоя на зимней консервации в саду или на даче Как запустить скважину после простоя на зимней консервации в саду или на даче Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весна — время открывать дачу, и первый вопрос у большинства садоводов и дачников один: как запустить скважину после простоя так, чтобы не сжечь насос и не остаться без воды? За зиму в скважине оседают песок, глина и ил, давление в системе сброшено, оборудование «задубело» — действовать нужно по порядку, без спешки.

Шаг за шагом: запускаем правильно

  1. Осмотрите устье и кессон: нет ли талой воды, мусора, следов промерзания или повреждений обсадной колонны.

  2. Проверьте электрику: реле давления, автоматику, кабель насоса — все должно быть сухим и целым.

  3. Верните насос на место, если он хранился зимой отдельно, и убедитесь, что обратный клапан исправен.

  4. Откройте один кран (лучше уличный или в техпомещении) — вода должна идти в «контрольную точку», а не сразу в дом.

  5. Включайте насос плавно, на малой нагрузке: резкий старт грозит гидроударом и повреждением оборудования.

  6. Прокачивайте скважину до прозрачной воды: первые порции сливайте мимо системы, пока не уйдут муть, ил и песок.

  7. После прокачки настройте гидроаккумулятор и реле давления, проверьте все соединения на протечки.

Если вода идет плохо или течет долго мутная:

  • взмутите осадок вибрационным насосом на тросе: опустите до дна, поднимите на 1 м и включите на прокачку;

  • если мутность не уходит за несколько часов — вызывайте специалистов: самостоятельная промывка под высоким давлением может порвать фильтровую сетку.

Знать, как запустить скважину после простоя, значит сберечь насос и сразу получить чистую воду. Не торопитесь, действуйте по шагам, и дачный сезон начнется без лишних трат и нервов.

Ранее мы рассказывали все про СНТ — узнайте о правилах вступления, сумме взносов и правах садоводов.

Читайте также
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Общество
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной
Семья и жизнь
Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной
Штрафы для жильцов в 2026 году: за что накажут в многоквартирном доме
Семья и жизнь
Штрафы для жильцов в 2026 году: за что накажут в многоквартирном доме
Как продлить жизнь букету к 8 Марта: простые хитрости, о которых забывают
Общество
Как продлить жизнь букету к 8 Марта: простые хитрости, о которых забывают
У японских берегов пробурили самую глубокую в мире скважину
Мир
У японских берегов пробурили самую глубокую в мире скважину
дача
сезон
весна
советы
скважина
садоводы
лайфхаки
вода
скважины
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков анонсировал возможные контакты в формате «ядерной пятерки»
Киев обвинил Венгрию в похищении сотрудников украинского банка
В Иране приготовились к войне с США и Израилем «до последнего солдата»
Россиян предупредили об опасности чатов в честь 8 Марта в Telegram
В Росстате раскрыли отрасль с самым высоким ростом зарплат за год
Мошенники придумали новый способ кражи денег на маркетплейсах
Киев забросил девушек-операторов дронов в самое пекло
«Ног уже не осталось»: фон дер Ляйен и Каллас обвинили в коллапсе Европы
Страны Персидского залива не верят, что США защитят их
Кредитные аферисты начали искать двойников
Два пилота погибли при крушении Су-30МКИ в Индии
Эксперт рассказал о попытке Зеленского пойти ва-банк ради ракет для Patriot
В Абинске раскрыли последствия атаки украинских беспилотников
Названы регионы, которые весной могут уйти под воду
Россиян будут вывозить из ОАЭ в четыре рейса
Сочи тряхнуло от нового землетрясения
Одна из американских баз на Ближнем Востоке попала под удар иранских БПЛА
Российские штурмовики нашли подземный город ВСУ под Харьковом
Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы
Россиян стали чаще лишать работы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.