03 марта 2026 в 19:50

Весна пришла — пора будить дачу после зимней спячки

Как расконсервировать дом после зимы — начинаем садовый сезон правильно Как расконсервировать дом после зимы — начинаем садовый сезон правильно Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если осенью вы закрыли дачу на зиму и теперь готовитесь к возвращению, не спешите сразу браться за лопату и грядки. Сначала важно грамотно расконсервировать дом и все постройки на участке — только тогда сезон начнется комфортно и без неприятных сюрпризов. Речь идет не только о жилых помещениях, но и о бане, теплице, хозблоке и даже колодце.

Как расконсервировать дом: пошаговый список

Приезжайте на дачу в сухой день — лучше в апреле или начале мая, когда основные морозы позади. Возьмите с собой инструменты, запасные лампочки, герметик и хорошее настроение.

  • Осмотр снаружи. Проверьте кровлю, водосточные трубы, фундамент — нет ли трещин, следов подтопления или сдвигов после морозного пучения грунта.

  • Проветривание. Откройте все окна и двери на 2–3 часа. Зимняя сырость и запах затхлости уйдут быстро, если устроить сквозняк.

  • Водопровод. Снимите заглушки, откройте краны, запустите воду и проверьте трубы и соединения на протечки. Если трубы продувались осенью — промойте систему.

  • Электрика. Включите автоматы, проверьте розетки и освещение. Осмотрите проводку на грызунов — мыши за зиму любят поработать зубами.

  • Отопление. Если есть котел или печь, проверьте тягу, почистите дымоход и сделайте пробную топку.

  • Сантехника и септик. Долейте воду в сифоны, проверьте унитаз и раковины. Если септик не обслуживался осенью — вызовите ассенизаторов.

  • Мебель и вещи. Протрите поверхности, проверьте матрасы и постельное белье на сырость. Выбросьте все, что испортилось за зиму.

Весна пришла — пора будить дачу после зимней спячки Весна пришла — пора будить дачу после зимней спячки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие постройки тоже просят внимания

Баня: проверьте печь, дымоход, полки и потолок на грибок. Первую топку сделайте без людей — для просушки.

Теплица: натяните или замените пленку, промойте поликарбонат, обеззаразьте почву марганцовкой или препаратами типа «Фитоспорин».

Колодец: откачайте верхний слой воды, проверьте крышку и стенки на целостность.

Хозблок и гараж: проверьте замки, крышу, стеллажи. Проведите ревизию инструмента и техники.

Когда все постройки приведены в порядок, можно наконец выдохнуть и заняться любимым делом — огородом и садом. Теперь вы знаете, как грамотно расконсервировать дом в начале сезона: это означает сэкономить себе нервы и деньги на весь год вперед.

Ранее мы рассказывали все про СНТ — узнайте о правилах вступления, сумме взносов и правах садоводов.

